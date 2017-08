Bti (Bacillus thuringiensis var. israelensis)

Il Bti è un batterio aerobio a forma di bastoncino, Gramma-positivo che si rinviene naturalmente nel terreno; è stato isolato da ricercatori israeliani nel 1976. Produce una tossina in grado di paralizzare le funzioni intestinali delle larve di zanzara che la ingeriscono; colpisce esclusivamente le larve ed è innocuo per l'uomo e per l'ecosistema tanto da essere considerato uno dei larvicidi biologici più selettivi attualmente disponibili. Poiché esistono 4 tipologie differenti di tossina, i ricercatori escludono la possibilità che si selezionino ceppi larvali contemporaneamente resistenti ad esse. L'azione del B.t.i. si esplica nelle prime 24 ore dall'impiego e persiste per circa 5 giorni. L'efficacia delle formulazioni è costante per circa 1 anno a temperatura ambiente, ma una volta preparato, in seguito a diluizione in acqua, deve essere impiegato entro 24 ore. E' particolarmente indicato per il trattamento di fossi, canali, stagni, marcite e risaie. E' in grado di estendere la sua azione anche ad altri Ditteri, quali Simulidi e Chironomidi. Il prodotto è disponibile sia liquido sia in compresse.