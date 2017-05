La carriera di Bugo, infatti, è stata così piena e la quantità di materiale registrato così ampia, che per portare a termine il progetto, nato rigorosamente per piacere e quindi senza budget, è necessaria a questo punto una somma di denaro che il regista spera di raccogliere anche grazie all'aiuto dei fan. Fino al, quindi, chi vorrà potrà scegliere di sostenere economicamente il film, collegandosi alla pagina Musicraiser dedicata al progetto e versando la quota desiderata.Ma non è finita qui. Il film, come afferma lo stesso Caccia, ha bisogno di persone che credano nella sua realizzazione e che quindi siano disposte a sostenerlo, oltre che economicamente, anche idealmente e artisticamente. Idealmente, parlando a tutti del film e condividendo tutto quello che accadrà in rete e fuori dalla rete nelle prossime settimane. Artisticamente, partecipando al film attivamente, proponendosi come attori, musicisti, fotografi o disegnatori di t-shirts. Ci sono, infatti, riprese ancora da realizzare, dove Bugo stesso intervisterà i fans, i titoli di coda ancora da preparare e le t-shirt del film da produrre. Insomma: "E' un bel salto. Facciamo un bel respiro"... insieme, aggiungiamo noi.Tutte le informazioni e i contatti per partecipare attivamente sono qui