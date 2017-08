Burlington, la città che produce tutta l’energia da fonti rinnovabili

L'annuncio è di qualche giorno fa. Burlington, in Vermont, è in grado di fornire ai 42.000 residenti elettricità proveniente al 100 per cento da fonti rinnovabili. L'obiettivo è stato raggiunto grazie all'acquisto di una centrale idroelettrica da 7,4 megawatt sul fiume Winooski, a poca distanza dalla cittadina, che fornirà circa un terzo dell'energia richiesta dai cittadini di uno dei maggiori produttori di sciroppo d'acero di tutti gli Stati Uniti.

Credits by Wilson Ring, Associated Press