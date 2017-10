Pe’ strada, un Buskers Festival anche a Roma

Buskers è il termine inglese per definire gli artisti di strada che in luoghi pubblici si esibiscono solitamente gratuitamente o richiedendo un’offerta. In Italia esiste da anni un famoso festival a loro dedicato: si svolge a Ferrara a fine agosto e ospita artisti da tutto il mondo ed è considerato un appuntamento imperdibile per i buskers e per chi ama i performers di ogni genere. Quest’anno anche a Roma, nella meravigliosa cornice dei Fori imperiali, si daranno appuntamento questi artisti per Pe’ strada, il Festival organizzato da Emergency sabato 2 e domenica 3 maggio: giocolieri, acrobati, maghi, mangiafuoco, musicisti, attori del teatro di strada animeranno il week end e permetteranno con il ricavato dei loro spettacoli di sostenere i progetti dell’associazione umanitaria fondata da Gino Strada.