Bye bye Africa. Un film dal Ciad

Il cinema, infatti, parla sovente di sé stesso, si autocita, racconta i suoi meccanismi economici o socio politici. In questo caso, comunque, il discorso è interessante, e più particolare. Infatti, sarà proprio quanto girato come prova di un film a divenire film. Il discorso sul Cinema e sui pochi mezzi per fare Cinema nel Ciad sono chiaramente in evidenza. I Cinema che chiudono, e sono ormai ridotti a macerie, i protezionisti che rimangono senza lavoro, la nostalgia per fasti maggiori e migliori tempi, il tentativo di continuare nonostante le difficoltà, sono elementi sempre presenti in quanto vediamo sullo schermo. La passione, come dicevo, è un tema forte: vediamo il nipote del regista, che sogna di poter riprendere, e ruba per questo motivo ripetutamente la sua videocamera. Il premio finale sarà il suo regalo da parte dello zio, con la promessa della spedizione di un video al mese. La passione, ma anche la non voglia di essere ripresi, la riservatezza e la discrezione. E qui, forse, la tematica è un pretesto per agganciare un discorso sulle credenze e sulle tradizioni, in cui, sovente, quanto si crede è così forte da superare l'osservazione oggettiva. È il caso dell'amica del regista, la quale viene creduta malata di Aids ed evitata per avere girato un film in cui la sua parte era questa. Un modo, forse, per dire che ci si rifugia nella finzione per cercare di fuggire la realtà. Per dire che, anche in mezzo ad una situazione di desolazione, dove la benzina costa moltissimo, e dove tutto sembra sgretolarsi (fisicamente ma anche umanamente), sognare è l'unico modo per ancorarsi ad una realtà fittizia, ma sperabilmente migliore. Anche il caso del proiezionista che cerca di far fortuna altrove, sognando l'America, dimostra con chiarezza che il sogno è una costante di chi immagina che, al di fuori di ciò che si vive, possa esistere un qualcosa di migliore, o anche solo un qualcosa in cui la vita (degna di essere chiamata con questo nome) sia possibile. Lo sguardo del regista protagonista, in questo caso, è molto diretto, e anche molto crudo. Nel suo stile documentaristico egli non lascia nessuno spazio al dubbio, ma ci mette di fronte alla realtà per quella che è davvero. Infatti, pur non mancando gli spazi lirici, il film è estremamente diretto e, a tratti, crudo nel suo non voler necessariamente essere duro. Ma, forse proprio per questo non palesare durezza, riesce a mostrarla in modo molto chiaro. Un film interessante,che ci mostra un mondo a noi lontano. Ma con il quale è oggi impossibile non confrontasi. Le distanze sempre minori, nel mondo, impongono di sentire sempre di più i problemi di un luogo come i problemi di tutti. Una posizione che, comunque, oggi non può non apparire chiara, e verosimilmente l'unica possibile per un futuro positivo del nostro pianeta. Sergio Ragaini