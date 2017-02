Caccia: tiro a segno su gabbiani, cormorani e nutrie

Da pochi giorni la commissione Agricoltura ha dato il proprio assenso per un progetto di legge che punta a "bloccare l'incontrollata riproduzione" di questi animali che incidono sulla "biodiversità", in particolare delle aree fluviali e marittime. Se il testo sarà approvato dall'Aula, gabbiani e cormorani non saranno più considerati protetti e sarà quindi possibile cacciarli. Le regioni avranno la possibilità di predisporre piani di abbattimento delle nutrie utilizzando anche le guardie del corpo forestale per ucciderle. La nuova norma verrà applicata anche nei parchi naturali e nelle aree protette. Sembra strano che proprio in un momento in cui le istituzioni internazionali chiedono maggiore attenzione alla fauna e alla diversità biologica, vi sia l'ennesimo tentativo di allentare le norme vigenti sull'attività venatoria, ampliando il "parco" delle specie cacciabili e del territorio su cui sparare: parchi naturali e aree protette! Inoltre nessuna specie di gabbiano è cacciabile in Italia in base alla Direttiva "Uccelli": la stessa Direttiva consente deroghe solo in mancanza di alternative, in presenza di danni accertati e quantificati, e con deroghe non generiche, ma ben limitate, controllate e puntuali. A maggior ragione il discorso vale per i cormorani, specie protetta dalla convenzione di Berna. Considerato che morfologicamente i cormorani sono difficilmente distinguibili dal Marangone minore, una specie minacciata e strettamente tutelata, la caccia a questa specie dunque comporterebbe una palese infrazione alla Direttiva "Uccelli", che tutela esplicitamente le cosiddette "look-a-like species", cioè le specie simili a quelle minacciate. Stupiscono le modalità radicali con cui si affrontano queste questioni, laddove servirebbe invece un cambio di atteggiamento nei confronti della natura: prima di pensare all'abbattimento si potrebbe pensare, per esempio, di procedere con dissuasori meccanici e acustici.