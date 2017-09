Caffé : prima, durante e dopo

Relax, piacere, forza, dolcezza, vigore e tanti altri attributi si associano normalmente al gesto quotidiano di assaporare una tazzina di caffè. Ma forse pochi attribuirebbero immediatamente a quella tazzina un valore finanziario, legato ai meccanismi più spinti dell'economia internazionale. Eppure il caffè occupa il secondo posto tra le materie prime commercializzate a livello mondiale, dopo il petrolio. Il suo valore è quotato nelle Borse occidentali (New York e Londra) e stabilito dalle speculazioni finanziarie dei grandi soggetti dell'economia globale. Vista la grande flessibilità dei prezzi del caffè, dovuta alle oscillazioni finanziarie, il gioco è sempre quello: tirare il più possibile sul prezzo del primo acquisto, in modo da garantirsi un guadagno sicuro in qualsiasi situazione. E a farne le spese sono i produttori di caffè, i contadini dell'America Latina e dell'Africa che lavorano per consegnare i chicchi di caffè verde nelle mani dei grossi proprietari terrieri o degli intermediari locali (chiamati significativamente "coyotes" dai contadini messicani). Il lavoro dei coltivatori di caffè è duro, sia per chi lavora nelle grandi piantagioni, dove non vengono rispettati i più elementari diritti dei lavoratori, sia per i piccoli proprietari, esclusi dall'accesso ai mercati e costretti ad accettare le condizioni imposte dai coyotes. È per questo che alcune famiglie di contadini messicani, all'inizio degli anni Ottanta hanno deciso di porre fine allo sfruttamento che subivano nella commercializzazione del caffè, fondando una cooperativa per accedere direttamente al mercato e migliorare le loro condizioni di vita. Attualmente Uciri (Uniòn de las Comunidades Indìgenas de la Regiòn del Istmo) è composta da 2395 membri che coltivano e commercializzano il caffè importato in Europa dalle organizzazioni di commercio equo e solidale. Attraverso il commercio equo, i produttori di caffè vendono il caffè ad un prezzo stabile, sensibilmente più alto rispetto a quello medio del mercato. La coltivazione biologica inoltre è incentivata con un sovrapprezzo e con il sostegno di progetti di sviluppo. Il caffè prodotto dai contadini di Uciri è certificato come produzione biologica e cresce all'ombra di alberi, in un sistema di coltivazione che favorisce la conservazione del terreno e delle varietà animali e vegetali. Secondo la tradizione indigena dei soci di Uciri, la terra non è un'entità estranea da sfruttare il più possibile, ma una "Pacha Mama", una Madre Terra, da rispettare perché da essa dipende la nostra sopravvivenza e quella delle generazioni future. In questa visione la coltivazione biologica non è una strategia di marketing imposta da qualche ricerca di mercato, ma la conseguenza naturale della cultura e della vita di un popolo. Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes