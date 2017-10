Cake di zucca

Difficoltà: media Tempo: 1 ora e 20 minuti Costo della ricetta: 2 Euro e 50 cent. Ingredienti per 4 persone la buccia di una zucca ½ bicchiere di farina ½ bicchiere di zucchero di canna grezzo 2 uova ½ bicchiere di burro 1 bustina di lievito per dolci sale Preparazione: Lavare bene e tagliare a pezzi la buccia della zucca. Cuocere in pentola a pressione con poca acqua per circa 20 minuti. Passarla al passaverdura e unirla agli altri ingredienti. Mescolare fino ad avere un composto omogeneo e disporre l'impasto in una tortiera imburrata. Mettere in forno già riscaldato a 180° e lasciare cuocere per 45 minuti circa. Per una versione più natalizia si può unire al composto anche uvetta e altra frutta secca tagliata a dadini e accompagnare la torta con qualche ciuffo di panna montata. Notizie e consigli Questo dolce, facile da preparare si prepara con la buccia della zucca. Scegliete zucche dalla buccia chiara e liscia. Buttare la buccia è un vero spreco perché dopo averla cotta a vapore o in acqua diventa tenera e si presta a diverse ricette sia dolci che salate. Ricetta tratta dal libro "La Cucina a impatto (quasi) zero" di Lisa Casali e Tommaso Fara, Gribaudo Editore, 2010