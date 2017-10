Calcio? Si grazie

Latte e yogurt, formaggi, fagioli borlotti, broccoli, noci, mandorle, avena, grano saraceno, sesamo, melassa, fichi, alghe, salmone e pesce azzurro sono le principali fonti. Il calcio è un minerale indispensabile allo sviluppo e al mantenimento di uno scheletro sano; il 99 per cento del calcio del nostro organismo è nelle ossa e nei denti, mentre il rimanente 1 per cento è calcio circolante, presente nel sangue e nei tessuti per svolgere altri compiti importanti. Ha un ruolo di primo piano nella contrazione dei muscoli, in particolare dei muscoli del cuore, nella coagulazione del sangue, nel metabolismo, nel sistema immunitario e nella trasmissione dei messaggi nel sistema nervoso. Le dosi giornaliere di calcio consigliate dalla National Osteoporosis Foundation USA sono: per i bambini da 1 a 10 anni di età 800-1200 milligrammi; per adolescenti, donne gravide, in allattamento, in menopausa e adulti oltre i 65 anni di età circa 1200 - 1500 milligrammi; per donne in premenopausa e uomini adulti 1.000 milligrammi al giorno. Un bicchiere colmo di latte contiene circa 300 mg di calcio; 1 vasetto e mezzo di yogurt ne contengono 220 mg; una porzione di broccoli da 200 grammi 180 mg; 50 grammi di formaggio 650 mg; una porzione di acciughe da 200 gr.ne contiene 300 mg; 100 grammi di nocciole 150 mg; 100 grammi di mandorle ben 236 mg mentre 100 grammi di cioccolato al latte ne contengono 262 mg. Quando non assumiamo una sufficiente quantità di calcio attraverso il cibo, il nostro organismo se lo procura direttamente dall'osso. E' l'inizio dell'osteoporosi che colpisce per l'80% le donne e solo per il 20% gli uomini. Il rischio di carenze di calcio accompagna la donna in diversi periodi della vita: durante la gravidanza e l'allattamento, nella menopausa e nella postmenopausa. La carenza di calcio può provocare anche alterazioni del battito cardiaco, demenza, spasmi muscolari e convulsioni. Nicoletta Morabito Tecnologo Alimentare