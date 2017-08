Calendula delle mie brame!

Allora perché non approfittarne? Facile da trovare e coltivare, la calendula vanta numerose qualità. Nel campo della salute naturale è usata come antisettico, antinfiammatorio, cicatrizzante, regolatore del flusso mestruale e anche utilissima per le varie affezioni dell'apparato genitale. Mentre nella cosmesi naturale è conosciuta come rinforzante per capelli, crema nutriente per pelli secche e lenitivo nel caso di dermatiti, eczemi e rossori della pelle. Cresce spontaneamente in tutta la zona del mediterraneo e fiorisce da giugno fino a novembre, con colori che coprono tutta la gamma dell'arancione. Le parti utilizzate sono: la sommità fiorite, le foglie e i petali utili anche in cucina. L'unico rischio è di confondere la Calendula con un altro fiore simile (Tagete), quindi è opportuno documentarsi riconoscendo anche "dal vivo" la pianta originale. Non dovrebbe essere difficile: la Calendula è molto presente in Italia, coltivata in diverse varietà orticole e dall'industria floreale. I fiori si raccolgono tra aprile-giugno e tra settembre-novembre, mentre le foglie durante tutto il periodo di crescita della pianta. Il passo successivo è l'essiccazione: attenzione a posizionare i fiori e le foglie lontano dal sole e adottare temperature basse per non alterare il colore dei petali. Si conservano in sacchetti di tela e al buio in recipienti di porcellana o vetro. Infusi, decotti di foglie e fiori, cataplasmi... Infusi, decotti di foglie e fiori, cataplasmi... a seconda delle necessità e comunque sempre dopo aver consultato un buon erborista. Lo stesso vale per la tintura e l'olio essenziale di Calendula particolarmente indicato per contribuire a ridurre le vecchie cicatrici. Rimedi salute: Influenza e raffreddore: una tazza d'infuso la sera, prima di coricarsi. Cattiva digestione, infezioni gastrointestinali, dolori viscerali: 2 tazze di decotto al giorno e 10 gocce di tintura. Dolori mestruali: una tazza d'infuso di calendula prima dei pasti iniziando una settimana prima del ciclo, 30 gocce di tintura al giorno durante il ciclo. Rimedi bellezza: Rinforzante per capelli: intiepidire a bagnomaria un bicchierino di olio di mandorle da unire a 5 gocce di olio essenziale di calendula. Frizionare bene il cuoio capelluto e i capelli. Avvolgere la testa in un foglio di alluminio per mantenere il calore e rilassarsi per una mezz'ora. Lavare la testa con shampoo neutro. Crema nutriente: aggiungere 6 gocce di olio essenziale alla quantità di crema abituale che si usa per massaggiare il corpo dopo il bagno o la doccia. Mentre per il viso aggiungere 3 gocce di olio essenziale alla dose di crema notturna abituale. Pelle arrossata: massaggiare delicatamente la parte interessata con olio di Calendula. Bagno idratante: preparare un decotto ristretto di fiori di calendula da aggiungere all'acqua calda della vasca. Sonia Tarantola