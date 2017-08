Usa: anche la mitica Soup Can immortalata da Warhol diventa bio

E' disponibile nei supermarket americani da novembre in bottiglie di plastica in tutti i supermarket statunitensi la zuppa precotta Campbell, resa celebre dalle opere seriali dell'artista pop Andy Warhol. La società ha dichiarato che "data la tremenda crescita" della richiesta di prodotti biologici ha voluto espandere la sua offerta in modo da offrire ai consumatori la possibilità di una scelta biologica. Il prodotto è venduto a 2,69 dollari. La bottiglia di uguale grandezza di succo di pomodoro convenzionale con il marchio della compagnia costa 1,99 dollari. Coltivatori certificati bio hanno cominciato in California la coltivazione delle prime varietà biologiche per la Campbell's in aprile di quest'anno, 2003. Hanno usato piante selezionate dalla Campbell's Seeds Company di Davis, California. I pomodori, la cui raccolta è iniziata ai primi di agosto, sono stati preparati - su linee di produzione certificate - nello stabilimento Campbell's di Sacramento entro le 48 ore.