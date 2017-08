I giovani campioni del clima

Sabato 24 maggio, gli International Climate Champions (ICC) hanno avuto l?opportunità di chiamare all?azione i Ministri dell'Ambiente dei G8, lanciando la "Sfida di Kobe", la Kobe Challenge. Le domande e le richieste dei ragazzi, si sono incentrate attorno al tema della responsabilità individuale e collettiva. Nel documento proposto ai Ministri si legge che ?per affrontare il cambiamento climatico, dobbiamo riconoscere la sfida, accettarne la responsabilità e rispondere con integrità; bisogna integrare il cambiamento climatico tra i temi trattati dalle scuole; si devono limitare le emissioni e fornire tecnologia e risorse a coloro che sono colpiti dagli inevitabili effetti del cambiamento climatico?. Per l?Italia, grazie alla partnership strategica dell?Ente Foreste della Sardegna e dell?Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna sono state scelte per il progetto tre studentesse sarde: Irene Sanna, di Cagliari, Elsa Pisanu, di Nuoro, e Virginia Ledda, di Sassari. Le ragazze italiane hanno avuto modo di incontrare direttamente il neo Ministro italiano Stefania Prestigiacomo, cui hanno ampiamente spiegato motivi ed obiettivi del loro lavoro, verso il quale il Ministro si è mostrato interessato. Il progetto del British Council coinvolge ragazze e ragazzi provenienti da Brasile, Canada, China, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Messico, Russia, Sud Africa, Regno Unito e Stati Uniti. Negli anni a venire il progetto coinvolgerà un numero sempre più ampio di giovani, anche in Italia. Redazione Ambiente