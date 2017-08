Can City e la fonderia ambulante

Studio Swine ha realizzato un progetto che si chiama Can City (città della lattina). Lo scopo è raccogliere per le strade di San Paolo, in Brasile, lattine vuote per trasformare l'alluminio in sgabelli e oggetti per la casa attraverso una fonderia ambulante che usa come carburante solo olio da cucina usato recuperato da locali e ristoranti. Gli oggetti di arredamento stanno acquistando anche un valore economico per la loro particolarità tanto che il progetto ha trasformato la città in una fabbrica di artisti a cielo aperto. San Paolo produce una grossa quantità di rifiuti ogni giorno e l'80 per cento circa dell'alluminio viene normalmente raccolto in modo poco professionale da persone chiamate catadores in cambio di pochi soldi. Can City dà loro la possibilità di allungare la vita di questo materiale andando oltre la semplice raccolta differenziata. Una fonderia in tutte le strade della città.