Canapa: una fibra che aiuta

Gli utilizzi della canapa sono molteplici: produce tessuto, carta, plastica, olio, truciolato, non ha bisogno di concimi e di pesticidi, arricchisce il terreno e produce una grande quantità di ossigeno, aiutando quindi a frenare fenomeni come l'effetto serra e il buco d'ozono. Nella coltivazione non si usano diserbanti, perché la canapa non ha bisogno di a per essere coltivata se non acqua. E', in origine, un erbacea infestante e si può immaginare che forza può avere! La sua radice arriva fino a un metro e mezzo di profondità, rompe il terreno fissando l'azoto e le sostanze organiche, frenandone l'erosione, creando umidità relativa. E' una coltivazione preziosa per la rotazione: le colture seguenti alla canapa hanno dimostrato un incremento di qualità e quantità variabile dal 10 al 15%. Su terreno marginale, quindi con scarsissima attività vegetativa, dopo il passaggio della canapa la fertilità aumenta in proporzione da uno a tre. La fibra della canapa ha delle proprietà invidiabili, rispetto alle altre fibre in commercio: la iuta dà una fibra grossolana, il lino ha una titolazione più fine, ma ha l'inconveniente che sgualcisce, si spiegazza, la canapa no, tutt'al più si ondula leggermente. Inoltre la lunghezza della fibra (circa 40 cm della canapa contro i 20 del lino) conferisce elasticità al tessuto. Il suo tessuto induce un vero e proprio micromassaggio, stimolando la circolazione, inoltre protegge dai raggi ultravioletti assorbendone il 5-10%. LifeGate In collaborazione con il dott. Claudio Botta Presidente del Consorzio Canapa Italia