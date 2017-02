Cane. Hovawart

Il suo nome infatti, di origine germanica, deriva dalla lingua parlata in quel periodo dove "Hova" significava Corte e "Wart" Guardiano. L'Hovawart non era solamente il guardiano della casa ma anche il protettore delle mandrie e il compagno dell'uomo nella caccia al cinghiale. E' resistentissimo alle intemperie, dalla forte dentatura e dall'abbaiare robusto e cavernoso. Nonostante il suo passato prestigioso, questo cane venne totalmente dimenticato. Fu grazie al lavoro intrapreso dal cinologo e scientifico K.F.Konig, poco dopo la prima guerra mondiale, che l'Hovawart venne ricostruito utilizzando razze quali il Terranova, il Leonberger e il Pastore Tedesco, cani con caratteristiche fisiche e qualità attitudinarie simili all'Hovawart antico. Purtroppo però un altro fatto arrestò l'espansione della razza. Con la seconda guerra mondiale infatti molti allevatori e cani morirono sotto i bombardamenti, i documenti bruciarono, alcuni soggetti furono impiegati in guerra. Tutto doveva nuovamente ricominciare. E' un cane scattante, dalla corsa decisamente veloce, gran saltatore di steccati, buon nuotatore, di presa sicura, di fiuto notevole, tutte qualità che consentono poco scampo ai malfattori in fuga. E' un cane che non si lascia minimamente intimidire, anche se il suo addestramento deve avvenire a età inoltrata. Ha pelo lungo, lievemente ondulato, nei colori nero, nero focato, nero con macchie bianche o bionde. Attualmente viene utilizzato spesso dalla polizia tedesca, in Svizzera invece viene impiegato come cane da salvataggio e da valanga, in Germania e Francia come cane da guida per i non vedenti, nei paesi nordici come cane da slitta.