Cani. Storia della razza

Se i primi furono cani da guardia, da guerra, da traino, da caccia e da pastore, dall'inizio dell'Ottocento nacquero i cani da compagnia o da salotto e le prime mostre canine. Furono gli inglesi i migliori nel modificare gli animali domestici, producendo razze canine a volte incredibili. I cani da combattimento come per esempio gli alani, per cui nutrivano una passione pari agli antichi romani, erano mandati a combattere i leoni. Alla fine dell'800 i combattimenti tra cani, tori e leoni vennero sostituiti da combattimenti meno cruenti contro i topi e, l'alano o bull dog, incrociato con il grifone, divenne il bull terrier: il più straordinario combattente di topi che la storia ricordi. Una sorta di bassotto fu invece creata per girare lo spiedo. I cani da compagnia nacquero probabilmente per il capriccio di Maria Giovanna Battista di Nemours, abile cacciatrice, che domandò una razza da caccia così piccina da poterla tenere nel manicotto. Oggi le razze seguono principalmente i canoni estetici del momento. Oggi esistono circa 300/400 razze canine.