Cane. Quale cucciolo scegliere?

Non essere precipitoso: il cucciolo deve restare con la mamma e i fratelli minimo 60 giorni. Prolungando il tempo a contatto con i suoi simili sarà più sano e più equilibrato. Davanti ai cuccioli, quando sono tutti insieme, individua quello che ti piace di più d'istinto o esteticamente e fai un gesto o muovi le mani nella sua direzione. Se ti si avvicina con la codina alta significa che è curioso, intraprendente e sicuro. Se invece scappa, se tiene la coda stretta tra le gambe, se si butta a pancia in su, vuole dire che ha un carattere sottomesso e timoroso. Se ti morde: lascialo dov'è! Prova ad accarezzarlo: se si avvicina e mostra di amare le carezze cercando di leccarti le mani è un ottimo segno. Solleva il cucciolo tenendolo da sotto la pancia (non troppo in alto): se inizialmente si ribella calmandosi subito dopo è di nuovo un buon segno. Dopo avere stabilito questi primi contatti con il cucciolo prova ad allontanarti, attirando la sua attenzione. Se ti segue tenendo la codina perpendicolare al corpo significa che anche tu sei piaciuto a lui.