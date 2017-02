Cani e gatti: le razze più adatte ai bambini

Crescere con un animale rappresenta per i bambini un'opportunità straordinaria in ogni caso. E in realtà non esistono razze di cani e gatti preferibili o “sconsigliate” a prescindere, ma occorre tener conto di tanti fattori diversi, come l'età dei bambini, la disponibilità di spazio e soprattutto l'indole del singolo animale, che avrà ovviamente delle proprie esclusive peculiarità, al di là delle caratteristiche generali della razza. Fatta questa premessa indispensabile, ecco qualche consiglio (non certo esaustivo) sulle razze di cani e gatti più adatte ai bambini. CANI: Per i bambini molto piccoli potrebbe essere preferibile optare per un cane di piccola taglia, soprattutto se si sta pensando di accogliere in casa un animale giovane. L'irruenza e la vitalità di un cucciolo di grandi dimensioni, infatti, potrebbe essere causa di qualche involontario incidente a carico di bimbi ancora molto piccoli e dotati di equilibrio instabile. Un bambino di almeno 6 o 7 anni, invece, potrebbe trovare in un cane grande e incline al gioco un complice perfetto per il proprio divertimento dentro e fuori casa. Labrador: docili, giocherelloni e molto pazienti, sono cani affettuosi e pieni di energia, ideali compagni di gioco per i piccoli di casa. Golden Retriever: fedele, mite e molto intuitivo, caratteristiche che lo rendono ideale per la vita coi bambini. Quasi un baby sitter a quattro zampe. Collie: ideale per chi dispone di un giardino, è un compagno leale, affezionato e instancabile. Beagle: di indole vivace e di aspetto simpatico. Richiede molte cure, una caratteristica che si presta molto a educare i bambini al senso di responsabilità e all'attenzione verso gli altri. Barboncino: molto intelligente e attivo, tende ad avere tanta pazienza con i bambini piccoli. GATTI: Spesso additati come animali pericolosi per i bambini piccoli, possono essere in realtà dei fantastici compagni di giochi, purché vengano sempre trattati con rispetto e attenzione. Ragdoll: soffice e affettuoso, viene considerato il gatto dal temperamento più “canino” tra i suoi conspecifici. Ama essere preso in braccio e coccolato, da cui il nome che in italiano significa “bambola di pezza”. Certosino: un campione di tranquillità, capace anche di sopportare qualche intemperanza di troppo da parte di un piccolo amico bipede. Siberiano: oltre che docile è una razza ipoallergenica, per cui può essere la soluzione ideale per bambini con problemi di sensibilità al pelo del gatto. Maine Coon: il gigante dei gatti, è docile e paziente. Adora giocare e si affeziona molto facilmente ai bambini (ma anche agli adulti!). Gatto Sacro di Birmania: molto incline al gioco, raramente diventa aggressivo. Affettuoso e mite con grandi e piccini. Quale che sia la vostra preferenza, e a prescindere dall'età dei vostri figli, ricordate infine che la scelta di adottare un trovatello o di salvare un meticcio dal canile (o dal gattile) è sempre consigliabile, magari contando sull'aiuto dei volontari per individuare l'animale che per indole, età, dimensioni e caratteristiche meglio si adatta alle esigenze della vostra famiglia.