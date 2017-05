I cani possono aiutare i bambini a prevenire l’asma

I bambini che crescono con un cane in casa, oltre a divertirsi un mondo, avrebbero meno possibilità di contrarre l’asma in seguito. È quanto emerso da uno studio effettuato da un gruppo di ricercatori svedesi che ha esaminato oltre un milione di bambini per studiare l'associazione tra il primo contatto con un cane nella vita di un bambino e il successivo sviluppo dell’asma.