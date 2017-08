Cannes 2005. L’epica di Guerre Stellari… e di Woody Allen

Al festival è stato presentato fuori concorso 'Match point', ultima fatica di Woody Allen. Una storia quasi thriller che parla di crimini (impuniti) e misfatti. "Mi ha ispirato Delitto e Castigo" ha dichiarato il regista newyorkese, beniamino della Croisette: nel film, con Scarlett Johansson, si racconta l'ascesa di un giovane (Rhys-Meyers) nella società e le terribili conseguenze della sua ambizione. Attesa, in concorso, per 'Last days' di Gus Van Sant (già Palma d'oro con Elephant) con cui il regista intende rendere un omaggio al leader dei Nirvana Kurt Cobain suicidatosi con un colpo di fucile nel 1994. Nel cast c'è anche Asia Argento. Attesa anche per 'Where the True Lies' di Atom Egoyan: Colin Firth e Kevin Bacon nei panni di due comici negli anni Settanta. Tra i lungometraggi in concorso vedremo 'A history of Violence' del visionario David Cronenberg, 'Broken Flower' di Jim Jarmusch, 'Don't come Knocking' di Wim Wenders, 'Free zone' di Amos Gitai, 'Manderlay' di Lars Von Trier, 'Quando sei nato non puoi più nasconderti' di Marco Tullio Giordana, 'The three burials of Melquiades Estrada' con Tommy Lee Jones alla regia. Curiosando tra i Longs Métrages Hors compétition sembrano spiccare invece 'C'est pas tout a fait la vie dont j'avais reve' di Michel Piccoli e una nuova puntata della fiaba di Kirikù, 'Kirikou et le fétiche égaré' di Michel Ocelot e Bénédicte Galup. Poi, il momento di 'Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith', l'ultimo capitolo delle seconda trilogia chiude l'epopea iniziata da George Lucas nel 1977. Già proiettato in 10 cinema americani per raccogliere offerte di beneficenza, sarà in prima mondiale a Cannes domenica. Redazione Eventi