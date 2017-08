Capelli ai semi di mela cotogna e miele vergine d’api

Da sempre il seme di mela cotogna viene considerato eccellente per il trattamento del capello troppo sottile, fragile o tendente al grasso. Per la sua proprietà antiflogistica rende anche buoni servigi contro la forfora e la seborrea. Ancora, la pappa di semi di cotogna veniva impiegata come sicuro rimedio casalingo per la pelle ruvida e screpolata. Il miele è considerato uno dei mezzi naturali più efficaci per ridare ai capelli salute, consistenza e splendore. La medicina popolare l'ha sempre considerato un rimedio efficacissimo contro la caduta dei capelli, anche per la sua azione disinfettante. E' indicato pure per le infiammazioni cutanee, le screpolature e altre lesioni della pelle. Fra i tipi di miele naturale ricordiamo: miele d'erbe e di prato proviene dai più diversi fiori di campo; miele di bosco elaborato dalle api dalle infiorescenze degli agrifogli e miele di brughiera elaborato dai fiori delle ericacee. Fissante al miele 1 cucchiaio di puro miele d'api, 1/4 di lilitro di acqua calda, 1 spruzzata di aceto di frutta. Sciogliete il miele nell'acqua calda, quando sarà perfettamente sciolto aggiungete la spruzzata di aceto. Questo bagno fissante al miele si applica frizionando dolcemente capelli e cuoio capelluto. Procura lucentezza, soffice morbidezza e buona tenuta dell'ondulazione. Gel di cotogne 1 cucchiaio di semi di cotogna, 1/4 di litro d'acqua. Mettete i semi nell'acqua fredda. Portatela lentamente a ebollizione sul fuoco basso e lasciatela bollire piano, ben coperta, per 15 minuti. Quando avrà assunto l'aspetto di una gelatina e farà grosse bolle, togliete dal fuoco e colate con un colino da cucina. Un uso regolare di questo prezioso estratto vegetale contribuisce attivamente a mantenere sano il cuoio capelluto: il capello si ingrasserà meno rapidamente e si potrà lavare meno frequentemente. Questa preparazione è particolarmente raccomandata a chi è spesso afflitto da forfora e da irritabilità del cuoio capelluto. Se avrete la cura di conservarlo semplicemente in frigorifero, potrete preparare questo gel in dosi maggiori per più applicazioni.

Sonia Tarantola