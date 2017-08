Cappuccetto rosso

La storia di cappuccetto rosso la conosciamo praticamente tutti, ma quanti conoscono il suo significato profondo? Basterebbe rileggere la versione originale di Perrault per capire immediatamente quanto sia utile al genitore che si ritrova impacciato su certi argomenti, specie oggi che la televisione lancia messaggi difficili da assimilare sia per il bambino che per gli adulti. Cappuccetto rosso, nella versione originale di Perrault è una fiaba che contrariamente alla versione dei fratelli Grimm non ha un lieto fine e il motivo è chiarissimo; se il lupo venisse ucciso dal cacciatore la fiaba perderebbe il suo valore di ammonimento. È, infatti, una fiaba per trasmettere alle bambine un contenuto molto speciale: imparare a distinguere e quindi difendersi dai seduttori che potrebbero irretirle in giochi sessuali precoci e distruttivi. Le bambine devono quindi in qualche modo venir spaventate e responsabilizzarsi, imparando a conoscere, sapendo anche che non ci sono altri che possono difenderle, che sono loro a dover respingere l'attacco stando lontano dai "lupi". Sapere dell'esistenza di simili individui già rappresenta un atto di conoscenza che consente di differenziare, di operare i necessari distinguo tra coloro che possono fare un complimento sincero e chi avvicina l'innocente per mangiarsela sessualmente. Inoltre la confusione tra lupo e nonna sembra adombrare nella trama della fiaba che la minaccia può essere camuffata attraverso la parentela o addirittura essere uno stesso parente l'autore dell'approccio sessuale. L'originaria morale riportata da Perrault nella versione antica parla molto chiaro. Utilissimo pertanto rileggerla alle bambine in questa versione ed eventualmente cogliere l'occasione per rispondere alle loro domande utilizzando la stessa simbologia della fiaba. E' eventualmente possibile raccontare anche la versione dei fratelli Grimm a lieto fine tenendo però presente che il contenuto profondo cambia perché il verificarsi di quel lieto fine presuppone l'intervento di un adulto quindi una deresponsabilizzazione del bambino nel processo di autodifesa. Questa versione sarà perciò utile con i bambini più piccoli mentre con le preadolescenti (dagli otto nove anni in su per esempio) è più opportuna la versione di Perrault. L'argomento dell'abuso sessuale avvicinato in questo modo farà di certo meno paura a figli e genitori e le parole saranno meno aride e dure perché il linguaggio della fiaba parla all'anima con facilità. Flavia Facco Psicologa Psicoterapeuta