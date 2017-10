Car Sharing a Milano, perchè non provarlo

La prima è promossa dal CTNM, Consorzio Trasporti Nord Milano e si chiama "Auto+". Il settore d'azione sono i Comuni di Cesano Maderno, Desio e Monza in provincia di Milano. Il servizio si rivolge a chi non percorre più di 10 mila Km l'anno e vuole essere libero da assicurazione, bollo, manutenzione, revisioni... Il meccanismo di utilizzo dell'auto in affitto è molto semplice. Auto+ va sempre prenotata, anche solo un minuto prima di quando serve. La prenotazione si può fare in due modi 24h su 24: via telefono, grazie ad un call center raggiungibile con un numero verde oppure collegandosi via Internet. Per poter usufruire di questo servizio occorre prima di tutto, associarsi ad Auto+ versando una quota annuale di 80 euro + iva, ricevendo così una card magnetica con un relativo codice PIN segreto. Tramite questa tessera, semplicemente appoggiandola su un "check" posto sul parabrezza dell'auto, si ottiene l'apertura delle portiere. Potrai utilizzare l'auto, una Fiat Punto o una Fiat Marea Station Wagon, per il periodo di tempo prenotato, che va da un minimo di un'ora ad un massimo di tre giorni, al termine del quale la riporterò al parcheggio iniziale. A fine mese l'associato riceve una dettagliata fattura, addebitata direttamente sul conto corrente bancario, con indicate le ore ed i chilometri tariffati. Il carburante è invece, completamente a carico di Auto+. Attualmente i parcheggi sono localizzati in: Via Cozzi a Cesano Maderno, in Corso Italia a Desio e in Largo XXV Aprile a Monza. Le tariffe sono molto competitive: 0,40 euro l'ora nella fascia oraria notturna (23,00-7,00) e 2,00 euro in quella diurna (2,30 per la Fiat Marea); 0,35 euro al chilometro, fino a 100 Km e 0,33 euro dal 101° Km per la Fiat Punto e leggermente superiori per la Fiat Marea. Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti al sito internet: www.autopiuonline.it La seconda iniziativa realizzata da Legambiente, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è stata inaugurata il 22 settembre scorso. Attualmente le auto sono 4 (Multipla, Punto e Smart); il servizio ha 46 soci privati e un'azienda, che ha sottoscritto il contratto permettendo un uso aziendale del servizio per 45 dipendenti. I parcheggi al momento aperti sono due, entrambi nell'area nord est di Milano e precisamente in via Pascoli 70/4 (angolo Piazza Leonardo da Vinci) e in Via Montepulciano 3 (angolo via Palestrina). A breve si aprirà un parcheggio in zona Porta Venezia (centro), uno a Gioia e uno a Cinisello Balsamo (comune dell'hinterland). Associarsi al servizio costa 105 euro (pari a Lit. 203.300) all'anno comprensivi della tessera Milano Car Sharing, Touring Club Italiano e Legambiente. Per informazioni ci si può rivolgere a: info@milanocarsharing.it Alessandro Marchetti Tricamo Responsabile testata giornalistica online www.ecotrasporti.it