Caramelle di scorze d’arancia

Difficoltà: difficile Tempo: 45 minuti Costo della ricetta: 30 cent. Ingredienti per 20 caramelle la buccia di 1 kg di arance acqua mezzo bicchiere 1 bicchiere di zucchero Preparazione: Tagliare a brunoise la scorza delle arance ben lavate e in un pentolino disporre le scorze, l'acqua e lo zucchero, amalgamate a fuoco vivo mescolando di continuo. Abbassare la fiamma facendo attenzione a non bruciare lo zucchero per ottenere un caramello morbido di scorze candite. Versare il composto su un foglio di carta da forno piegato a metà, coprire con l'altra metà e aiutandovi con un matterello spianate il composto il più possibile. Lasciare raffreddare in frigo per circa 30 minuti, quindi tagliare a cubetti e servite come caramelle. La superficie rimarrà appiccicosa pertanto consigliamo di grattugiarvi sopra della scorza d'arancia fresca molto fine o scagliette di cioccolato a piacere. Notizie e consigli Le scorze d'arancia sono largamente impiegate in pasticceria, queste caramelle sono facilissime da preparare e sono la perfetta conclusione per un pranzo di festa. In equilibrio perfetto tra dolce, amaro e aspro. Ricetta tratta dal libro "La Cucina a impatto (quasi) zero" di Lisa Casali e Tommaso Fara, Gribaudo Editore, 2010