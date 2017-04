Carciofi gratinati al forno con crusca di avena

Ingredienti per i carciofi gratinati al forno con crusca di avena

5 carciofi

2 cucchiai di crusca di avena

1 cucchiaio di farina di avena

1 limone

1 porro

1 patata

40 g grana padano grattuggiato

sale e pepe

peperoncino

olio extra vergine d’oliva

Preparazione

Pulire i carciofi, eliminando le foglie esterne e la cima. Tagliare a quarti e lasciare per qualche minuto in acqua e succo di mezzo limone. Portare ad ebollizione una pentola con acqua, aggiungere il succo di limone restante e sbollentare i carciofi per circa 5 minuti.

In una padella, aggiungere un po’ d’olio e fare saltare il porro e la patata, puliti e tagliati a rondelle e cubetti.

Aggiungere i carciofi scolati e grossolanamente passati nella farina di avena, il sale, il pepe e cuocere per 10 minuti circa a fuoco basso.

Spennellare una pirofila da forno con olio, aggiungere i carciofi, il formaggio. Inumidire la crusca di avena con olio e sbriciolare il composto in cima all’ultimo strato. Regolare di sale e pepe e aggiungere il peperoncino.

Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 15 minuti circa, fino a quando i carciofi siano dorati. Servite caldi.