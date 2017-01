Carciofo, tenero di cuore

Dove cresce: preferisce il clima mediterraneo, al riparo da brinate e improvvisi sbalzi di temperatura. In cucina: ingrediente saporito e versatile, il carciofo è presente in numerose ricette regionali. Ricordiamo a Roma i tradizionali carciofi alla romana e alla giudìa, dell'antica cucina ebraica. A Velletri, sui Castelli Romani, si cucinano arrostiti sulle braci delle fascine dei sarmenti di vite (dette matticelle); in Basilicata al forno. In Piemonte, infine, a riempire la tavola sono i carciofi "alla Cavour", preparati con una salsa di uova sode, prezzemolo e acciughe. Ricco di ferro, il carciofo, all'assaggio, lascia sul palato sensazioni amarognole, soprattutto crudo: l'accostamento con un vino è difficile, perché il carciofo esalta gli acidi e i sali minerali nei vini bianchi e, nei rossi, anche i tannini. La cottura riduce la sensazione amara. Come sceglierlo: sodo e privo di macchie, con le brattee non raggrinzite. Le varietà con le punte devono averle ben chiuse. Gambo turgido e senza parti molli o ingiallite, con le eventuali foglie non afflosciate. Conservazione: se i carciofi sono molto freschi ed hanno il gambo lungo si possono conservare in un vaso d'acqua alla stregua di un mazzo di fiori. In frigorifero durano quattro-cinque giorni. All'occorrenza si possono anche congelare previa sbollentatura in acqua acidulata con succo di limone (lasciando raffreddare e riponendo in contenitori adatti).

