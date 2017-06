Cardamomo: proprietà e ricette con elettaria cardamomum

Il cardamomo cresce spontaneo in India meridionale e Sri Lanka, viene coltivato in Vietnam, Guatemala e Tanzania. La pianta raggiunge i 2/3 metri di altezza e ha infiorescenze a grappoli i cui frutti sono baccelli verdi di circa 1 centimetro, contenenti numerosi semini bruni dall'aroma molto intenso. Possiede aroma e sapore molto forti, che ricordano il limone e l'eucalipto. Il suo consumo è diffuso nei paesi arabi, dove viene utilizzato per aromatizzare caffè e tè, e regalato agli ospiti in segno di rispetto. In gastronomia insaporisce salse, salumi, pane speziato e liquori. E' uno degli ingredienti del curry e del garam masala.

Usi e proprietà del cardamomo

Il cardamomo in cucina: ecco le nostre ricette

Una zuppa di patate dolci dai sapori orientali per riscaldare le giornate invernali