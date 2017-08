Cargo Bike: la soluzione per le mamme decise a restare in sella (con la prole)

Esiste un modo per non abbandonare la bicicletta e continuare a muoversi liberamente e in modo sostenibile in città anche quando si diventa mamme? Questa è una domanda che sicuramente tante donne, abituate a muoversi pedalando, si pongono quando il proprio pargolo supera il peso consentito dai classici seggiolini o dopo la nascita di un secondo figlio. Chi ha provato sa, infatti, che gestire due bambini (uno davanti e uno dietro), in equilibrio sulle due ruote, magari con la spesa o uno zaino nel cestino, non è cosa proprio facile e sicura. La risposta a tutto ciò esiste in realtà già da diverso tempo e si chiama Cargo Bike, ovvero "bici da carico". Diffusissima in Paesi notoriamente amanti della bicicletta, come la Danimarca (che conterebbe oltre 20 mila esemplari) e l’Olanda, questo eccezionale mezzo di trasporto si sta facendo piano piano strada anche da noi. In pratica le cargo bike sono biciclette a due o tre ruote dotate di un carrellino-box, solitamente posizionato davanti al manubrio, pensato per poter trasportare bambini, animali, sedie a rotelle o trasformarsi addirittura in piccoli negozi ambulanti. Gli usi possono essere i più disparati, a seconda delle esigenze, insomma, ma il risultato è lo stesso: un mezzo di trasporto ecologico e sicuro su cui muoversi, evitando l’automobile. Ne abbiamo voluto parlare con Antonella Pesenti, giovane mamma milanese che, proprio nel capoluogo meneghino, lo scorso maggio ha aperto FridaBike: un negozio-laboratorio, dove disegna, realizza e vende biciclette cargo e da dove è decisa a far partire la sua cargo revolution…

ne posso più fare a meno.