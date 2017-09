Caricare di energia suono e parola

L'uso della voce in gruppo è una tecnica collaudata che ha le sue radici nelle più antiche tradizioni tribali. E' uno dei più efficaci canali per esprimere stati d'animo e raggiungere diversi stati di coscienza, usato spontaneamente o consapevolmente: il grido di paura, il lamento del malato che allevia il dolore, l'esclamazione di gioia, l'urlo del guerriero per darsi coraggio e spaventare i nemici, il canto dello sciamano nelle sue pratiche, il coro nelle chiese, il mantra nella meditazione Gala Sanderson ha costruito intorno a questo canale una vera e propria attività terapeutica, perferzionandosi nell'insegnamento della guarigione con la voce e del canto con i Suoni Sacri. Gala, russa di origina, affianca il marito neozelandese Cliff Sanderson da più di sette anni nella cura di ammalati terminali e cronici, servendosi dell'energia sottile e il loro lavoro è stato riconosciuto da università, ospedali, medici e aziende a livello internazionale. Insieme hanno registrato "Mind music" un cd di musica curativa. Essi credono che la capacità di guarire servendosi dell'energia sottile sia alla portata di chiunque scelga di offrirsi al servizio degli altri ed è con questo obiettivo formativo e terapeutico che Gala oggi tiene in tutto il mondo seminari sull'uso consapevole della voce. In che modo la voce può diventare uno strumento di canalizzazione dell'energia? La voce genera, sempre e comunque, passaggio di energia e attraverso le sue vibrazioni armoniche mette in movimento qualcosa di profondo ed essenziale. Ma l'azione terapeutica della voce non dipende tanto dalla tecnica e dall'esercizio della voce, quanto dall'intenzionalità con cui la si usa. Un determinato risultato si può concretizzare non per come lo si trasmette, ma per il fatto di volerlo trasmettere. Quali tecniche sono alla base del suo metodo? Io insegno a controllare la voce e a farla andare di pari passo con il respiro. Esistono molti tipi di voce... alcune voci sono alte, altre più basse. Questo dipende dal punto in cui siamo soliti concentrare la nostra attenzione mentre la facciamo risuonare dentro di noi, per esempio in gola o nell'addome. Ottenere una particolare voce è spesso solo una questione di pratica, di allenamento, ma quello che non tutti sanno è che essere in grado di padroneggiare la propria voce vuol dire anche progredire nella propria evoluzione personale, permettendo di usarla consapevolmente liberando un grande potenziale terapeutico, per la guarigione propria e altrui. Come possiamo riscoprire... Come possiamo riscoprire queste proprietà della voce? La voce trasporta l'energia, è un canale attraverso il quale possiamo trasmettere quello che vogliamo. Diversa è la sensazione che vogliamo trasmettere, diversa sarà la vibrazione che assumerà la nostra voce e grazie alla vibrazione che imprimeremo, otterremo forme diverse di energia. Si può cominciare con l'esercitarsi a scoprire che la vibrazione della voce è qualcosa di fisico. Se provate a urlare, immediatamente sentirete nelle mani una sensazione di calore. Ebbene, è l'energia che passa e ci inonda tramite le vibrazioni vocali. Mettete un'energia speciale nella vostra voce e questa arriverà a chi l'ascolta. Cosa è possibile trasmettere in questo modo? Tutto. Tramite l'uso consapevole della voce è possibile trasmettere qualsiasi emozione: relax, forza, speranza e anche molto di più. Pronunciare i nomi è una pratica molto speciale e importante. Quando la gente pronuncia il proprio nome si ricorda chi è, aumenta il proprio grado di coscienza. Quando lo sente pronunciare da altri, magari da un gruppo, le sensazioni sono fortissime. Si sente, non solo riconosciuto, ma parte dell'esterno, dell'altro da sé. Un esercizio che permette di superare o almeno ridurre le sensazioni di separazioni dall'alterità e a introdurre un maggior senso di appartenenza e di accettazione. Ogni parola può diventare sacra, se la si usa con l'intenzione adatta. Gala, che cosa è per te la felicità? Felicità sono i momenti in cui posso essere utile, in cui sento che c'è bisogno di me e posso fare qualche cosa per cambiare le cose. Momenti in cui posso condividere i miei talenti con gli altri, quando vedo che l'espressione delle persone cambia, grazie al mio contributo, quando attraverso l'uso della voce e del corpo sperimentano anche loro felicità. Sono momenti che non durano a lungo, repentine intuizioni su chi sono veramente, uno stato di pace con me stessa e con gli altri. Felicità è accettare la vita. Marcella Danon e Massimiliano Percio