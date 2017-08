Carne radioattiva venduta e mangiata

Scoperta carne radioattiva, renderlo noto è stato lo stesso ministro giapponese per la Sicurezza alimentare dei consumatori, Goshi Hosono. In una conferenza stampa ha sostenuto: "Se mangiassimo carne (radioattiva, ndr) tutti i giorni, questo probabilmente sarebbe rischioso per la salute, ma se consumata solo in piccole quantità, non dovrebbe avere effetti a lungo termine sul corpo umano". La scoperta è stata fatta dall'Ufficio per la salute di Tokyo analizzando la fattoria dalla quale proveniva la carne. Il cesio radioattivo trovato nei mangimi, come ad esempio il fieno, dei bovini era fino a 57 volte superiori al limite di sicurezza previsto dalle autorità giapponesi. Nella carne di manzo il livello di cesio era fino a sei volte superiore. Anche Yutaka Kashimura, il prefetto della città di Fukushima, ha dichiarato alla CNN che il contadino della fattoria di Minami Soma potrebbe aver dato ai bovini fieno entrato in contatto con il terreno contente alti livelli di radioattività. Aggiornamento del 19 luglio 2011: Il governo giapponese ha vietato la vendita di carne proveniente dalla prefettura di Fukushima. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, circa 650 animali sono stati nutriti con fieno contaminato e la carne venduta in tutto il Giappone. "La prefettura di Fukushima ha già predisposto un divieto di spedizione su base volontaria - ha detto il capo di gabinetto Yukio Edano - Ma stiamo finalizzando gli ultimi dettagli di un bando ufficiale che emanerebbe dal governo e dal quartier generale delle operazioni di decontaminazione".