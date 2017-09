Carne biodinamica

Carne biodinamica: l'azienda biodinamica si prefigge l'ideale di divenire un'unità biologica autosufficiente, dove terra, vegetazione, animali e uomini sono in perfetto equilibrio e contribuiscono l'uno al sostentamento dell'altro. Al pari dell'azienda biologica, esclude l'uso di concimi e pesticidi chimici, e si mantiene in relazione con l'ambiente circostante, rispettando gli spazi abitati dagli animali selvatici, che possono fungere da predatori dei parassiti delle colture. Nell'azienda biodinamica i bovini mangiano mais, cereali, piselli e altri foraggi prodotti direttamente in azienda. Nessuna farina, tantomeno di tipo animale, nessun antibiotico per ingrassarle. Se una mucca si ammala è curata solo con metodi naturali. Più in dettaglio sono utilizzati anche gli stessi principi validi per l'allevamento biologico (Decreto Ministeriale del 4 agosto 2000, modalità di attuazione del Regolamento Comunitaro 1804/99). Quello delle aziende biodinamiche è un mercato ancora più di nicchia rispetto al biologico: 300 aziende biodinamiche e solo 800 punti vendita. I foraggi che mangiano gli animali sono coltivati per il 90 per cento e secondo il metodo biodinamico, direttamente in azienda. Mentre per gli allevamenti biologici il regolamento prevede che solo il 35 per cento dei foraggi deve provenire dall'azienda. In pratica l'allevamento biodinamico è legato alla terra. La filosofia dell'azienda biodinamica è autosufficienza, dove si trovano in equilibrio terra, vegetazione, animali, uomini. La parola d'ordine? Produrre ciò che serve, all'interno dell'azienda stessa. Carne e prodotti biodinamici sono garantiti dal marchio Demeter che certifica l'applicazione del metodo Biodinamico, però è indispensabile che sul prodotto in commercio compaia anche il marchio di uno dei nove organismi certificatori riconosciuti a livello europeo (Aiab, Ecocert Italia, Imc, Bios, QC&I, CCPB, Suolo e Salute, Codex, Bioagricoop, e per la provincia di Bolzano Biozert). Massimo Ilari