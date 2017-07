Allarme erbicida in carne e uova in Germania

Allarme erbicida. In Germania l'allarme per il pollame biologico che si sospetta sia intossicato da pesticidi vietati dalla legge tedesca potrebbe estendersi. Si teme che la contaminazione coinvolga anche bovini, mucche da latte e suini. Ieri le maggiori catene di supermercati e discount tedeschi hanno sospeso la vendita di volatili e uova provenienti da culture biologiche. La notizia è scoppiata il 28 maggio, tra i primi a pubblicarla The Guardian. Un articolo di VITA è chiaro e spiega bene la cornice della questione. Il Nitrofen è nella lista dei POP, i Persistent Organic Pollutants, inquinanti organici particolarmente pericolosi perché permangono nell'ambiente e nella catena alimentare per decenni. Nello scandalo dei prodotti biologici, Sol Stiftung Okologie non esclude il sabotaggio. L'ipotesi è riferita dal "Financial Times". Il criminologo Hans See sospetta che del Nitrofen sia stato mescolato al mangime con l'espressa intenzione di contaminarlo. Lo scandalo ha un retroscena economico, secondo il criminologo: "Voglio partire dai semplici interessi economici: mescolare del Nitrofen (che si può acquistare solo a fatica e a caro prezzo) in un prodotto destinato alla vendita non ha senso". Il Bollettino Bio sta facendo un prezioso, immane lavoro di raccolta dati e info. Il link preciso è www.greenplanet.net/article.php?sid=4462.