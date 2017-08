Tutti a scuola con il carpooling!

"Carpooling @ school" è il nome del progetto di educazione ambientale organizzato da ACTL (Associazione per la Cultura e il Tempo Libero) e rivolto alle scuole primarie e secondarie inferiori del Comune di Milano. L'obiettivo quello di creare un sistema di condivisione dell'auto, nel tragitto tra casa e scuola. "Il progetto è nato proprio per far capire che l'auto ci sta soffocando, e che esistono tanti altri modi per andare a scuola e muoversi nelle nostre città". Spiega Marina Verderajme, Presidente di ACTL. "Sono stati proprio i bambini a convincere i genitori, una volta capita l'importanza di questo strumento. Sono stati loro a fare la differenza, compresi i vantaggi dello stare in auto in compagnia ed dell'andare a scuola in compagnia". Probabilmente il carpooling è la soluzione per la mobilità sostenibile più difficile da mettere in pratica, in quanto più persone devono mettersi d'accordo su orari e percorsi da seguire e, soprattutto all'inizio, non conosciamo gli eventuali passeggeri. "Grazie al nostro partner Muoversi - continua Verderajme - è stato messo a disposizione uno strumento web, attraverso il quale è possibile, inserendo i propri dati, scoprire chi fà lo stesso percorso". In questo modo, come sottolineato dal presidente di ACTL, i primi "equipaggi" hanno iniziato a formarsi quasi spontanteamente. E i più attivi e attenti promotori sono stati proprio i bambini: "Nell'ambito dei laboratori di educazione ambientale i bambini sono diventati dei veri e propri promotori dell'ambiente - spiega Verderajme - realizzando delle campagne pubblicitarie che raccontassero quali sono i vantaggi nel condividere l'auto, sia per l'ambiente, sia nella socializzazione". Se pensiamo che spesso l'auto viene usata da un solo conducente, è evidente quanti veicoli possano rimanere in garage utilizzando il carpooling. E poi c'è di buono che si sta in compagnia e si può alleggerire lo stress da traffico. E' possibile cercare il proprio compagno di viaggio dal sito [email protected]