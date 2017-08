Cartoline sonore dal mondo. Il radio documentario

In Italia, anche se lentamente e con difficoltà, sta acquisendo sempre più una volontà, oltre che narrativa e informativa, sperimentale e didattica, talvolta d'intrattenimento culturale, capace di diventare connettore di persone (ascoltatori) e moltiplicatore di contenuti. Grazie alle nuove tecnologie che permettono una diffusione sempre più veloce della cultura, i tempi sono maturi perché anche l'audio documentario possa diventare uno strumento importantissimo per la circolazione di idee e progetti, ma per far questo c'è bisogno di investimenti e risorse. "Mentre negli ultimi anni per il documentario visivo c'è stata una sorta di rinascita, per quello radiofonico abbiamo assistito via via ad una progressiva riduzione di produzione, investimenti e spazi", racconta Andrea Giuseppini, produttore, co-fondatore e presidente di Audiodoc, associazione nata cinque anni fa su iniziativa di un gruppo di sei autori radiofonici, come tentativo di resistenza alla scomparsa del documentario dalla radio pubblica italiana. "Nel nostro Paese, il genere ha avuto grande successo e una copiosa produzione in tempi passati per poi subire un drastico ripiego per questioni di budget e azzeramento dai palinsesti della radio nazionale". Oggi esiste un pubblico che manifesta un grande interesse per i radiodoc e Radio Tre è l'unico soggetto che continua a trasmetterne. All'estero, dove rispetto all'audio documentario ci sono una tradizione e una consuetudine consolidate, oltre a risorse e finanziamenti adeguati, esistono invece ottimi programmi reality-based. In Italia, purtroppo, le radio tradizionali, i grandi network privati, non hanno ancora colto a fondo l'importanza e la vocazione attuale di questa forma di espressione sonora nonché le sue enormi potenzialità. Sul sito di Audiodoc si possono trovare una cinquantina di audio documentari, alcuni realizzati direttamente dall'associazione, altri autoprodotti da autori/ascoltatori che collaborano con Audiodoc. Sono liberamente ascoltabili o scaricabili dal sito www.audiodoc.it. Quelli prodotti dall'associazione si possono acquistare online. Le storie affrontano gli argomenti più disparati: quelle dei migranti occupano un posto di rilievo, altre vanno dal racconto personale di un lutto familiare, ai documentari di ricostruzione storica, e ancora, memorie, reportage, inchieste, soundscapes, dialoghi. Tra l'Italia e le principali radio pubbliche europee, una per tutte la BBC, ci sono delle differenze abissali in termini di spazi e investimenti dedicati al radiodoc. Tuttavia, malgrado questo divario (eppure il radiodoc è una forma di racconto maneggevole e costi di produzione contenuti) è interessante notare come sia proficua la collaborazione di coloro che operano come indipendenti nel mondo del documentario sonoro, con una pluralità di attori sociali internazionali o presenti sul territorio. Audiodoc, per esempio, insieme con Aidos, importante ong italiana, ha organizzato in alcuni paesi africani diversi workshop rivolti a giornaliste/i delle radio, per la produzione e l'uso dell'audio documentario come mezzo informativo per incentivare l'abbandono della pratica delle mutilazioni genitali femminili. Invece, i radiodoc di Docusound (www.docusound.it), nato come un esperimento nel 2009, vengono utilizzati per scopi educativi/formativi nelle scuole, festival, associazioni e istituzioni per non vedenti o ipovedenti (L'Unione Italiana Ciechi Piemonte, l'Unione Italiana Ciechi Lombardia e altre sezioni regionali). "Raccontiamo storie che difficilmente sono affrontabili in video", dice Fabrizia Galvagno, produttrice Docusound, "alcuni nostri autori hanno scelto di concentrarsi su storie che parlano di carcere, disabilità, su argomenti volutamente rimossi o dimenticati che restituiscono all'ascoltatore realtà e verità. Abbiamo constatato che l'audio ha enormi potenzialità di raccontare ed esplorare gli aspetti più intimi della realtà, anche perché un microfono è assai meno invasivo di una telecamera. Ciò rende unica l' esperienza del radiodoc per due motivi: gli intervistati si mostrano più disponibili se non sono visibili, e gli ascoltatori partecipano attivamente all'ascolto creando con la fantasia immagini proprie". Dunque, l'obiettivo comune e condiviso dai produttori e dagli autori di radiodoc è semplicemente quello di rileggere la realtà da un'altra prospettiva, senza il filtro delle immagini, tornare al suono per recuperare la sostanza, e perché no, ritrovare anche il fascino antico e dimenticato della cultura orale. [Foto di Docusound]