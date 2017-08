Source: Uploaded by user via Rudi on Pinterest

Source: inhabitat.com via Rudi on Pinterest Tornando nel bacino del Mediterraneo, l'idea di una bici ecofriendly è venuta ad un israeliano appassionato di due ruote. Si tratta di una bici realizzata interamente in cartone. "L'idea di base è simile ad un origami giapponese", ha spiegato Izhar Gafni, l'ideatore del progetto. Piegando e ripiegando il cartoncino è riuscito a realizzare la struttura (come mostrato nel video ), capace di sostenere un uomo adulto. Di sostenibile poi c'è il prezzo: per realizzarla bastano infatti 10 dollari.

Cambiando emisfero e continente, dal Brasile arriva la "ricicletta" realizzata per la maggior parte in pet. Juan Muzzi, inventore uruguaiano, ha ideato questa due ruote da strada (Muzzi Cycle), senza saldature e senza vernici. In un anno è stato in grado di riciclare 15.840.600 bottiglie in pet, 132mila telai di bicicletta, e di risparmiare 980.732 chilogrammi di petrolio e 2.738.227 chilogrammi di CO2. In vendita online , costa solo 140 dollari. Nella struttura ricordano un po' la struttura ossea del corpo umano: agili, leggere e realizzate seguendo l'idea della cavità. Ma a differenza nostra non subiscono l'usura del tempo poiché non arrugginiscono e restano integre a lungo.