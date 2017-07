Casa ecologica, per vivere in armonia con la natura

Nella casa ecologica i materiali debbono essere naturali come legno, pietra e argilla, evitando ferro e alluminio, i tessuti sintetici, le vernici e i collanti tossici; bisogna utilizzare fonti di riscaldamento alternative, come camini e stufe; bisogna far in modo che l'aria circoli sempre liberamente, evitando i condizionatori, perché sigillando le aperture la si isola completamente dall'esterno e da tutte le energie cosmiche; bisogna fare attenzione a non creare complessi metallici che rendono la casa una "gabbia di Faraday" - un campo magnetico chiuso - all'interno della quale non è possibile più sentire nessuna azione esterna; bisogna predisporre vetrate e verande, esposte a sud, in modo da accumulare la maggior quantità di calore e di luce solare. Ovviamente, non è solo questo il motivo per cui gli architetti (e finalmente ora non solo loro!) si stanno volgendo verso la costruzione di case bioecologiche: è per tendere ad avere un contenitore-casa in cui non vi siano più sprechi, opponendosi, così, al consumismo, allo sfruttamento delle risorse, ai modelli sociali ed economici che non sono più seguibili, ma, più d'ogni altra cosa, è per ritrovare l'equilibrio della propria esistenza in un ambiente equilibrato e colmo d'armonia.

La casa ecologica ristabilisce l'equilibrio tra uomo e natura

Immagine di copertina: Waternest 100, un esempio di casa ecologica ben riuscito. ©www.giancarlozema.com