Anche la casa va sul cloud, ottimizzando i consumi e risparmiando energia

Domotica, smart metering, energy managing. Termini che possono sembrare ostici ai non tecnici, ma che ormai fanno parte del linguaggio comune. E questi, una volta entrati nelle nostre case, possono aiutarci a risparmiare sulla bolletta della luce. È quello che ha realizzato Acotel Net, azienda italiana dedicata a servizi evoluti di energy management e di smart metering con un'esperienza trentennale nei settori dell’elettronica e delle telecomunicazioni. Il nuovo sistema HomeCloud, presentato in occasione dello Smart Energy Expo di Verona, è in grado infatti di gestire in maniera intelligente l'energia domestica, puntando sul risparmio energetico e aiutando così l'utente a tagliare i consumi energetici e di acqua. E tutto tramite una piattaforma web che comunica con la casa e con l'utente finale via rete mobile.

L'home cloud. Tempo di domotica

HomeCloud è integrato con un sistema di comunicazione via Gsm e una piattaforma web di proprietà dell'azienda

Il fotovoltaico lo gestisco con lo smartphone

Conoscere in tempo reale i consumi: i dati vanno sul cloud

Un dispositivo in grado di monitorare i consumi di energia e di acqua e raccogliendo le reali abitudini domestiche.