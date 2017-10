Casa dolce casa, o ricettacolo di emissioni?

Una casa tradizionale produce un ricettacolo di CO2 pari a 50-70 Kg/m2, emissioni date dal riscaldamento, dal raffreddamento, dalla quantità di energia elettrica utilizzata, dal gas impiegato per cucinare. E la situazione attuale non è incoraggiante: gli accordi di Kyoto incombono (per il 2020 sarà necessario un taglio delle emissioni del 20 per cento), la dipendenza energetica dell'Italia, che tocca l'85 per cento in confronto ad una media europea del 50, il prezzo dei combustibili fossili che sta schizzando alle stelle. Cosa si può fare allora? La parola d'ordine è risparmio energetico, precisamente partendo dalle nostre case. Una nuova concezione di edilizia, del costruire, che parte dalle materie prime impiegate nella costruzione (legno, canapa, sughero), passando per una disposizione di porte e finestre consona, fino ad arrivare all'isolamento termico. E per le case già costruite, obsolete dal punto di vista energetico (il 90 per cento dell'energia se ne va dalle finestre) si può pensare ad un risanamento, isolandole temicamente, installando doppi vetri e vari piccoli accorgimenti che aiutano a risparmiare. In Italia esiste, da alcuni anni, una certificazione chiamata CasaClima, che attesta che la dimora costruita o ristrutturata è energeticamente efficiente e sostenibile. Un'idea tutta alto atesina, nata da Norbert Lantschner, che comporta alla fine una spesa di 7€ mq, contro una media di 18-25€ per una costruzione tradizionale. Una casa efficiente dal punto di vista energetico potrebbe significare un taglio del 15-20 per cento di emissioni, con risparmio di 5-7 miliardi €, che sgraverà dalle nostre tasche. Tutti questi temi sono stati trattati alla presentazione della fiera 'KlimaHouse 2008', che si terrà a Bolzano il prossimo Gennaio. Aperta a tutti, operatori e non, verrà mostrato come procedere per migliorare le nostre case e per contribuire così alla salvaguardia del pianeta.