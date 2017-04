Il latte materno difende da 40 tipi di cellule tumorali. Al via lo sviluppo di un farmaco

Sono sempre più numerose le scoperte sulle proprietà benefiche dell’allattamento al seno e del latte materno per la salute dei bambini e delle madri. Dagli effetti antibatterici e antivirali in grado di proteggere i neonati nel breve e lungo termine, alla riduzione del rischio di ammalarsi di tumore al seno per le madri. Ancora più sorprendente è sapere che all’interno di questo prezioso alimento si celi una molecola in grado di distruggere decine di tipi diversi di cellule tumorali, diventando così una concreta speranza per milioni di malati. I risultati della ricerca che ha portato a questa scoperta sono stati al centro del XII Simposio internazionale sull’allattamento al seno e sulla lattazione organizzato da Medela, azienda specializzata nell'allattamento al seno, il 7 e 8 aprile a Firenze. Un appuntamento di portata internazionale che ogni anno si svolge in una diversa città. Tra i relatori Catharina Svanborg, autrice della ricerca che ha svelato il complesso antitumorale all'interno del latte materno, nominato Hamlet (Human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells – Alfa-lattoalbumina umana resa letale per le cellule tumorali). Svanborg è professoressa di immunologia clinica presso l’Università di Lund, in Svezia, dal 1989 e medico primario presso l’Ospedale universitario di Lund, nonché membro dell'Accademia reale svedese delle scienze dal 1997. Ci ha spiegato perché oggi, dopo vent'anni di ricerche, è giunta a un punto cruciale del suo iter.

Catharina Svanborg, una cura anticancro dal latte materno