Cos’è la Cattedrale vegetale di Giuliano Mauri a Lodi, e quando si può visitare

Si inaugura sabato 23 aprile 2017 la Cattedrale vegetale, un’opera dell’artista di "Art in nature" Giuliano Mauri, scomparso nel 2009. Un'eredità, un progetto, considerato il suo testamento artistico, nel quale immagina una cattedrale vegetale per la sua città. Per l'occasione interverrà il critico d'arte Philippe Daverio e seguirà un concerto.

Una nuova Cattedrale vegetale, a Lodi

Le altre cattedrali vegetali di Mauri

La Cattedrale rappresenta un’idea di magnificenza, un ordine e una sacralità del luogo, ho sempre voluto dare corpo a questa fratellanza che esiste tra il luogo e la sacralità della terra e di questi elementi che si innalzano che sono gli alberi. In questo c’è dentro tutta la filosofia del mio lavoro. Il luogo non mi dimentica e questo mi fa felice, mi piace pensare che la gente attraverserà questo luogo pensando al perché è stata costruita, al perché si è fatta, una domanda che la gente si farà da sé, rendendosi conto che l’opera vale il posto.