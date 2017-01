Cattelan “risorge” a Parigi

File interminabili, ore d’attesa, assembramenti domenicali che hanno persuaso più di qualcuno a posticipare la visita: l’afflusso di pubblico è stato tale da non lasciare ombra di dubbio circa la risonanza e l’interesse riscossi da un artista che, dopo la solenne consacrazione ricevuta nel 2011 al Guggenheim di New York aveva annunciato l’imminente ritiro. E invece riecco Maurizio Cattelan, sul lungo-Senna di quai de Conti, in uno degli spazi espositivi più seducenti e prestigiosi che la capitale francese possa regalare, al centro di un percorso che ha tutta l’inequivocabile aura del tributo. Per la retrospettiva “Not afraid of love” che la Monnaie, già sede della zecca di stato francese, accoglie fino all’8 gennaio, è stata infatti coniata la bizzarra formula di mostra “post requiem”, ovvero successiva allo smentito commiato newyorkese: “Come nella novella di Poe, faccio finta di essere morto –ha dichiarato Cattelan– ma posso ancora vedere e sentire quel che accade intorno”. Eppure, malgrado l’artista abbia tentato di schermirsi con ogni possibile sforzo di autoironia pur di scongiurare la retorica dell’autocelebrazione (“L’atmosfera non mi pare quella di ‘torna a casa Lassie’”, ha tenuto a precisare in un’intervista), non si può negare che l’evento sfoggi tutti i crismi di un vero e proprio omaggio a qualcuno che, piaccia o no, è ormai assurto al rango di vero e proprio “classico” dell’arte contemporanea, ugualmente presente all’attenzione di detrattori ed estimatori.

Un allestimento che dialoga, ricrea, trasforma

Il più quotato artista italiano vivente

Il "quai" visto dalle finestre della Monnaie