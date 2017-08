Cavallo. Famiglia e struttura sociale

Ciao a tutti! Mi hanno insegnato che ogni promessa è debito, quindi, come avevo promesso, oggi vi racconto come funziona la vita in branco. La prima cosa importante, che penso sia utile sottolineare, é che per noi il branco è la nostra famiglia, la nostra struttura sociale. I soggetti che vi fanno parte condividono uno stesso territorio sul quale pascolano, si riposano e si riproducono, proprio come fate voi umani nella vostra casa. Ogni branco è costituito da un maschio adulto in età riproduttiva (stallone) e da alcune femmine adulte coi loro puledri. Potrebbe sembrare strano, ma la famiglia-branco può variare numericamente in modo piuttosto accentuato, infatti, si può considerare branco anche un insieme di due elementi, ma a volte si arriva a numeri decisamente più elevati, pensate, fino a ventuno cavalli! In media, però, un branco è composto di circa dieci equini, questo perché è il numero ideale da gestire per uno stallone. Dovete sapere che noi cavalli viviamo la vita in branco in modo piuttosto stabile, nel senso che non ci sono grandi variazioni nella composizione della nostra famiglia. L'unica eccezione è per lo stallone, che periodicamente viene "spodestato" da uno stallone più giovane. Ciò accade perché l'attività che svolge è veramente impegnativa, il dispendio di energie è alto e, quindi, nel momento in cui arriva un giovane stallone che vuole subentrare nel branco sfida lo stallone in carica. Essendo più forte e carico di energie, data la giovane età, può riuscire a spodestarlo ed è per questo che mediamente c'è un ricambio ai vertici del branco-famiglia ogni tre o quattro anni. Ma non è sempre così, perché lo stallone maturo, essendo più esperto, potrebbe riuscire a tenere testa alla situazione e a mantenere il suo ruolo. A volte l'esperienza e la maturità possono avere la meglio sulla forza e la vitalità di un soggetto giovane ma inesperto. Le femmine, al contrario degli stalloni, rimangono legate a questo anomalo harem in cui si sono integrate per molto più tempo, a volte vi restano per tutta la loro vita. Il numero dei componenti varia da un nucleo all'altro e ciò accade soprattutto perché i puledri, raggiunta l'età in cui diventano stalloni, di solito intorno ai due anni, vengono allontanati dallo stallone in carica o da soli abbandonano il proprio branco originario. Anche le puledre femmine tendono ad abbandonare la famiglia d'origine per unirsi ad una preesistente o per formarne una "ex novo" con un giovane maschio. Questo distacco non viene ostacolato dallo stallone del branco d'origine perché questi non prova alcun interesse per le puledre proprio per un istinto naturale. Mi pare di aver sentito dire, proprio da voi umani, che tutto ciò accade perché è una "legge della natura"! Madre natura in questo modo raggiunge due scopi: il primo è quello di evitare consanguineità ed il secondo che la capacità riproduttiva sia sempre alta perché rinnovata. I puledri maschi, invece, dopo essersi allontanati dalla famiglia, conducono una vita solitaria da "single" oppure formano dei gruppi di scapoli per poi costituire un nuovo branco o per integrarsi in uno preesistente soppiantando un vecchio stallone che, raggiunta una certa età, cede le armi all'energia ed alla vitalità di un giovane maschio. Siccome preferisco raccontarvi in modo esauriente e, spero, meno noioso possibile, la vita in branco, ho deciso di salutarvi, per ora, così la prossima volta potrò descrivere altri aspetti di questo affascinante mondo! Ornella Lessio