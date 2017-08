Cavallo. Imprinting materno

Ciao a tutti, dove mi sono fermato la scorsa puntata? Ah sì, ora ricordo: avevo parlato della nascita e avevo giusto detto che l'importanza del contatto materno è davvero fondamentale. Oggi cercherò di spiegarvi come l'imprinting della madre sia così importante da influenzare il carattere del puledro dai primissimi momenti della nascita. Io ho uno splendido ricordo di quei momenti, mia madre era una bellissima fattrice di dieci anni ed era ormai una mamma molto esperta, aveva già fatto ben tre puledri! La cosa che ricordo con più nitidezza sono i suoi occhi, aveva uno sguardo dolcissimo e sempre molto sereno, mia madre era davvero fiduciosa nei confronti del mondo. Ricordo che la prima volta che uno di voi umani si è avvicinato a me, dopo pochissime ore dalla mia nascita, io ero intimorito ma mia madre mi ha rassicurato con il suo sguardo e mi ha trasmesso amore e tranquillità leccandomi con la lingua dappertutto, così quando il primo uomo che si è avvicinato mi ha accarezzato, non ho avuto paura anzi, ricordo che è stata davvero una sensazione piacevole, anche lui mi trasmetteva il suo amore con le sue carezze, proprio come la mia mamma con la lingua. Mia madre si chiamava Nuvola, ma, nonostante il suo nome, era sempre solare, positiva, quando andavamo a spasso nel "paddock" io avevo timore di inciampare e rimanevo sempre un po' teso di fronte alle novità, invece mia mamma mi spronava e continuava a ripetermi che non c'era motivo di preoccuparsi. Così, in poco tempo ho acquisito fiducia e il mio carattere è diventato sempre più simile a quello di mia madre e devo dire che sono fiero di ciò! Invece ho conosciuto tanti amici e amiche che non hanno avuto un'infanzia così serena perché la loro mamma non era positiva e ha trasmesso anche ai figli i suoi timori e le sue frustrazioni. Ricordo che quando ero piccolo ho conosciuto una splendida puledra che si chiamava Njala, era davvero carina, aveva una criniera bionda che quando correva si confondeva con la luce del sole! La prima volta che l'ho vista mi sono avvicinato per fare amicizia, ma subito sono rimasto bloccato perché Njala mi guardava e abbassava le orecchie... allora io non sapevo se avvicinarmi o se restare distante, i suoi occhi mi dicevano di continuare ma le sue orecchie mi dicevano di fermarmi! Poi si è avvicinata lei e con molta tranquillità è venuta a fare amicizia. Io sono rimasto un po' perplesso dal suo atteggiamento allora le ho chiesto perché continuava ad abbassare le orecchie e ricordo che lei mi ha risposto molto candidamente "Perché mia mamma ha sempre fatto così!" Incredibile, Njala non sapeva neppure perché la madre lo facesse, ma aveva ormai acquisito questo atteggiamento come un riflesso incondizionato! E di episodi simili ce ne sono davvero un'infinità, per questo mi ritengo davvero fortunato di essere nato in un ambiente sereno e positivo, infatti, modestia a parte, tutti dicono che ho un bellissimo carattere! Ornella Lessio