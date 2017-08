Cavallo. La nascita: il periodo prenatale

Ciao a tutti! Eccomi di nuovo con voi dopo ormai... un mese! Caspita non me ne sono neppure reso conto che è passato tutto questo tempo. Avete sentito la mia mancanza? Non preoccupatevi, non scappo! Pensavo di raccontarvi ancora un po' di cose sul branco ma poi ho cambiato idea! Ho deciso che il discorso branco lo riprenderò prossimamente e oggi mi dedicherò ad un nuovo tema: che ne pensate del periodo precedente alla nascita? Secondo me è un argomento incredibilmente accattivante! Prima di tutto diamo un nome a questo periodo, vediamo, direi che periodo prenatale potrebbe andare bene visto che ho sentito che anche voi umani lo usate. Dunque, andiamo per gradi: noi cavalli prima di aprire gli occhi sul mondo ce ne stiamo nel ventre della nostra mamma per ben 11 mesi! Dal terzo mese di gestazione iniziamo a muoverci e, fino al nono mese, i movimenti che facciamo nel ventre materno sono piuttosto semplici e ci servono per prendere confidenza con le parti del nostro corpo che piano piano si sviluppano muscolarmente così da garantirci la funzionalità di arti ed articolazioni in generale. Pensate che durante la fase centrale della gestazione facciamo in media cinquantacinque movimenti di questo genere ogni ora! Invece durante il decimo ed undicesimo mese il numero di movimenti diminuisce nettamente, ma si tratta di azioni singole, azioni che negli ultimi dodici giorni si intensificano nuovamente. Tutti questi continui movimenti non sono causati da poca serenità nel ventre materno (anzi per quel che ricordo ci si sta benissimo!), ma perché abbiamo bisogno di posizionarci correttamente per il grande giorno della nascita! Praticamente ci "agitiamo" facendo tutti questi movimenti per passare da una posizione supina ad una prona con la testa nella pelvi della mamma e gli arti anteriori estesi in avanti. In tal modo siamo pronti per affacciarci al mondo procurando meno fatica possibile a nostra madre che, con tanto amore, ci ha tenuto in grembo per tutto quel tempo. Forse vi sembro sentimentale, ma vi assicuro che é veramente incredibile il legame che si costituisce durante gli undici mesi di gestazione e nel periodo immediatamente successivo alla nascita. Ornella Lessio