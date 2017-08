Cavallo. Quattro chiacchiere con Almerin

Oggi è una giornata speciale. Mi sento in gran forma. Non solo in forma fisica ma anche in una serenità davvero solare! Ehi, ma non sono solo coi miei pensieri... mi sembra di capire che c'è un sacco di pubblico!!! Wow! Beh, allora: iniziamo con le presentazioni. Mi chiamo Almerin, sono un cavallo, per essere precisi uno stallone di dieci anni. Prima di narrare la mia storia, magari a puntate per non annoiarvi troppo, vi racconto un po' la vita di noi cavalli. Probabilmente ci saranno un sacco di cose che sapete già... abbiate pazienza, sono sempre cose interessanti, anche se già conosciute... In generale noi cavalli abbiamo due obiettivi fondamentali nella vita: sopravvivere e riprodurci. Per far fronte al primo obiettivo, madre natura ci ha dotato di un fisico atletico che può contare su un sistema muscolare adatto alla fuga immediata e veloce. Questo perché in natura ci sono due mondi: il primo popolato da prede ed il secondo da predatori, che per sopravvivere si rifanno sulle prede. Si chiama "legge della natura", così almeno ho sentito dire... Torniamo a noi, anzi, alla storia di noi altri quadrupedi della famiglia equina. Dunque, i cavalli, essendo prede, hanno l'istinto innato di fuga, ciò significa che prima di valutare la pericolosità di ciò che ci accade intorno preferiamo scappare e metterci al sicuro, poi una volta che ci sentiamo sicuri, valutiamo se effettivamente la situazione dalla quale siamo fuggiti era veramente pericolosa. Un'altra cosa, certamente risaputa, ma che è veramente molto importante nel nostro modo di essere e di vivere, è il fatto che siamo animali da branco. Questo significa che non siamo abituati a vivere da soli, la nostra forza, sempre per il discorso della sopravvivenza, è proprio il branco; essere allontanati dal branco equivale a diventare una facile preda. Siccome il concetto della vita in branco è davvero molto importante, credo che ve ne parlerò una prossima volta, e, se fosse necessario, tante altre volte. Per ora vi saluto e... sono davvero contento dell'opportunità che mi state dando di parlarvi di noi! Ornella Lessio