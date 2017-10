C’è un’auto che fa 3000 km con un litro

Studenti da tutta Europa si sono dati battaglia sulla pista di Rotterdam per la Shell Eco Marathon. Futuri ingegneri e meccanici, incaricati di costruire il veicolo del futuro, capace cioè di percorrere la maggiore distanza con l'equivalente di 1 kWh o di un litro di benzina. La competizione ha infatti l'obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni sui temi della mobilità sostenibile e sulle soluzioni innovative per l'efficienza energetica. Dalle forme più curiose, aerodinamiche, efficienti, elettriche, a gasolio, alimentate con pannelli fotovoltaici. Ce n'era per tutti i gusti.