Cefalea: quattro persone su dieci ne soffrono.

Sintomatologia E' un disturbo molto comune non solo tra gli adulti ma anche tra i bambini. Colpisce in prevalenza le donne. Ha un'intensità variabile, che può andare da un leggero dolore a forti e continui spasmi. Si manifesta con crisi periodiche di mal di testa, con irritabilità, nausea, capogiri e sensibilità alla luce. Le sue cause organiche sono quasi sempre molto difficili da identificare. Simbolismi Uso improprio della testa, che viene utilizzata per impedire il passaggio delle emozioni. Personalità Colpisce chi ha una intensa attività razionale. Chi ne soffre è una persona iperattiva, determinata, concreta, ambiziosa, perfezionista, con grande autocontrollo che si identifica quasi totalmente con qualcosa, che spesso è il lavoro. Indicazioni terapeutiche Lo stile di vita che ne è la causa principale deve essere riconsiderato allo scopo di ridurre lo stress. La sessualità dovrebbe essere vissuta senza difficoltà, sensi di colpa, inibizioni e insoddisfazioni. Tutte le regole "normali" di vita dovrebbero essere messe da parte per dare più spazio alle emozioni, alla fantasia, alla trasgressione e alla spontaneità. Occorre che si riesca a rompere tutti i vincoli delle abitudini quotidiane di vita. Evitare l'esposizione al sole, il fumo e l'alcol. Verificare l'allineamento posturale. Il buio, la musicoterapica, i massaggi, lo yoga, l'aromaterapia, consentono di ritrovare quell'armonia che spesso il mal di testa manda in frantumi. Alimentazione Gli alimenti che possono scatenare dolori alla testa per i ragazzi sono le arance, il formaggio, le arachidi, il grano, la segale, le uova, il latte, il caffè, la carne di manzo, i pomodori, i prodotti di soia. Negli adulti: il vino rosso, il gluttamato di sodio(presente nei dadi) i fichi, i datteri, l'uva passa. Il cioccolato, tutta la frutta secca, i formaggi stagionati, lo yogurt, la panna acida, i nitrati delle carni conservate o trattate, le aringhe affumicate, i crauti e i legumi. Il caffè per alcune persone è un rimedio per una cefalea leggera, mentre per altre può essere una causa scatenante. Per determinare quali sono gli alimenti "mal di testa" si deve provare la dieta ad eliminazione progressiva dei cibi normalmente mangiati. Gabriele Bettoschi