La cella solare che cattura la CO2 e la trasforma in carburante

Non converte l'energia del sole in energia elettrica, come del resto fanno le normali celle fotovoltaiche. La nuova cella solare realizzata da un gruppo di ricerca dell'università dell'Illinois, a Chicago, riproduce ciò che avviene in natura con le piante, ovvero la fotosintesi.

La ricerca pubblicata su Science

Una possibile soluzione alle emissioni di CO2