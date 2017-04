Centrali a carbone, livelli sempre più stringenti sull’inquinamento in Europa

Bruxelles non scherza sulle emissioni inquinanti. Entro il 2021 le centrali a carbone e gli altri grandi impianti a combustione in funzione nei Paesi dell'Unione europea dovranno osservare limiti più stringenti per le emissioni di inquinanti di ossidi di azoto (NOx), anidride solforosa (SO2), particolato (Pm) e per la prima volta anche da mercurio. La decisione è stata presa dalla Commissione europea il 28 aprile dopo un lungo lavoro di contrattazione durato sei anni in cui la lobby degli industriali energetici ha sempre fatto pressione affinché non venisse approvata.

Il provvedimento di Bruxelles penalizza le centrali a carbone

La soddisfazione degli ambientalisti