Centrifughe fresche: i benefici in due minuti

Le centrifughe fresche sono un modo sano e gustoso di mangiare frutta e verdura fresche e apportare alla propria dieta le vitamine, gli oligoelementi e i sali minerali indispensabili al nostro benessere. Grazie al contenuto di fibre e di mucillagine, i vegetali favoriscono la funzionalità intestinale e aiutano a tenere sotto controllo l’appetito. Si possono fare associazioni di vegetali sfruttando la loro valenza nutrizionale, probabilmente i più comunemente utilizzati per reperibilità e sapore sono fragola, banana, mirtillo, arancia, sedano e ananas, ma si possono utilizzare anche il carciofo, noto per la sua funzione digestiva ed epatica, la zucca, ricca di carotenoidi, o la barbabietola e il guaranà. Possono sembrare associazioni azzardate, ma se sapientemente dosate in un’unica centrifuga, possono fornire benefici salutari e rappresentare una quotidiana abitudine ai benessere.

Le centrifughe Centripura